TORINO – Ormai il calciomercato della Juventus sembra pronto ad entrare nel vivo. La società bianconera, guidato dal Chief Football Officer Fabio Paratici, ha cominciato la sua caccia e si sta muovendo per mettere a segno un nuovo colpo. In particolare, la Juve sembra intenzionata prendere un quarto attaccante, così da completare il pacchetto offensivo della rosa di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore, molti nomi sono stati accostati alla Vecchia Signora e molti di questi sarebbero finiti sul taccuino di Paratici. TuttoSport ha voluto fare un po’ il punto della situazione, individuando le varie opzioni per l’attacco della Juventus.

Il nome più caldo, al momento, è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è ormai separato in casa con il Napoli, da cui a giugno si svincolerà. Fino ad ora, sembrava che la Juve volesse aspettare la prossima estate per portare il giocatore a Torino; tuttavia, vista l’emergenza in attacco a causa dell’infortunio di Morata, potrebbe farsi sotto in queste settimane. La richiesta dei partenopei è comunque alta, dato che per Milik chiedono intorno ai 15 milioni di euro, tanti per un giocatore in scadenza.

La seconda opzione della Vecchia Signora, poi, sembra essere l’acquisto di Gianluca Scamacca. Prima punta possente, l’attaccante romano, di proprietà del Sassuolo, gioca attualmente al Genoa, con cui in questa stagione ha messo a segno 6 gol in 14 apparizioni. Sarebbe un colpo in prospettiva per la Juve, dato che è un classe ’99, con ampi margini di miglioramento. Anche il costo di questo affare, però, è elevato, dato che gli emiliani lo valutano tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Anche Fernando Llorente è in pratica ai margini del Napoli, come Milik. Non sta trovando spazio e, nonostante i quasi 36 anni, vorrebbe tornare a giocare con maggiore frequenza. Per questo, data la sua grande esperienza e dato il costo quasi a zero, potrebbe essere l’acquisto giusto da parte della Juve, che metterebbe così una pezza per coprire il reparto avanzato. Inoltre, per lui sarebbe un ritorno in bianconero, dato che a Torino ha giocato due stagioni, disputando anche una finale di Champions League.

Infine, l'ultimo nome potrebbe essere quello di Graziano Pellé, uno dei protagonisti della bellissima Nazionale Italiana di Antonio Conte agli Europei del 2016. Anche lui classe '85, si è appena svincolato dal club cinese dello Shandong Luneng. La Juve sarebbe per lui una destinazione molto gradita e anche per i bianconeri potrebbe risultare un'operazione interessante, sempre a costo zero.