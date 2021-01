Le ultime dallo Juventus Training Center: tattica e possessi

TORINO – Siamo alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021: domani sera la Juventus se la vedrà in casa contro la SPAL. Dopo aver battuto il Genoa negli ottavi di finale ai supplementari, i bianconeri si preparano ad affrontare una nuova sfida all’Allianz Stadium. La Vecchia Signora ci tiene a far bene nella competizione nazionale anche quest’anno, per tentare di conquistare il 14esimo trofeo. Gli ultimi risultati, poi, sono la certificazione del buon momento di forma della squadra. Mercoledì scorso, infatti, è arrivata la vittoria nella finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli di Rino Gattuso. Domenica, invece, i bianconeri hanno conquistato altri tre punti fondamentali nella corsa Scudetto, approfittando dei passi falsi di Milan ed Inter. Adesso, il primo posto dista solamente 7 punti e c’è ancora una partita da recuperare, che potrebbe ridurre ancora di più il gap in classifica.

Domani sera, dunque, ci sarà un’altra sfida importantissima per aumentare la fiducia della Juve e per sperare nella conquista di un nuovo trofeo. Il fischio d’inizio sarà alle 20:45 e i bianconeri cercheranno di aggiudicarsi il passaggio alle semifinali, dove potrebbe incontrare proprio la vincente tra Inter e Milan. Questa mattina, dunque, la squadra si è ritrovata al centro sportivo della Continassa per sostenere la seduta della vigilia. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

Agli ordini dell'allenatore Andrea Pirlo, i giocatori si sono concentrati in particolare su allenamenti di tattica e di possesso palla. Una seduta per preparare gli schemi di gioco e l'approccio alla partita. Una volta terminate le esercitazioni, invece, i calciatori hanno svolto anche la partitella finale. Tra pochi minuti, invece, mister Pirlo parlerà ai microfoni di JTV.