TORINO – Torna ad allenarsi la Juventus dopo un meritatissimo giorno di riposo. I bianconeri, infatti, si sono ritrovati oggi sul campo del centro sportivo della Continassa, dopo aver fatto una pausa nella giornata di ieri. Mercoledì sera, la Vecchia Signora ha conquistato il suo primo trofeo stagionale, battendo nella finale della Supercoppa Italiana il Napoli di Rino Gattuso, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Adesso, però, sono finiti i festeggiamenti per il titolo vinto e bisogna tornare ad allenarsi per i prossimi impegni. Ecco, dunque, le ultime dallo Juventus Training Center.

I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC, dove hanno svolto una seduta di allenamento dedicata alla preparazione della gara. Agli ordini di mister Andrea Pirlo, i vincitori di Reggio Emilia si sono concentrati su delle esercitazioni di tattica: schemi e possessi palla, per rafforzare il gioco di squadra. Alcuni calciatori hanno svolto una seduta differenziata, allenandosi personalmente. Si tratta di Rodrigo Bentancur, Federico Chiesa, Merih Demiral e Gianluca Frabotta, che potrebbero tornare al meglio per questo week-end. Anche Paulo Dybala ha lavorato a parte, continuando nel proprio percorso di terapia per ristabilirsi dall’infortunio al ginocchio.

La ripresa degli allenamenti alla Continassa sarà per la mattinata di domani, dove la squadra si ritroverà per la vigilia di campionato. La Vecchia Signora ospiterà all'Allianz Stadium il Bologna di Sinisa Mihajlovic, nell'ultima gara del girone d'andata. I tre punti saranno fondamentali per rientrare a pieno titolo nella rincorsa al Milan capolista. Domani pomeriggio, inoltre, alle 14:30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del match per mister Pirlo, che risponderà alle domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso in diretta su Juventus TV.