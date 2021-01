TORINO – Ancora due giorni e la Juventus tornerà in campo, per continuare la sua rincorsa al Milan. Dopo la bella vittoria per 3-1 conquistata a San Siro proprio contro i rossoneri, la Vecchia Signora non sembra avere la minima intenzione di fermarsi ed è pronta a giocare per conquistare altri tre punti fondamentali. Adesso, il distacco dalla capolista è di soli 7 punti, ma i bianconeri devono ancora recuperare la partita contro il Napoli di Rino Gattuso. I prossimi match, dunque, saranno cruciali per il proseguimento della stagione e per le ambizioni Scudetto della squadra di Andrea Pirlo.

Domenica alle 20:45, la Juve ospiterà una delle compagini più in forma di tutta quanta la Serie A: all’Allianz Stadium, infatti, arriverà il Sassuolo di Roberto De Zerbi, attualmente al quinto posto in classifica con un solo punto in meno rispetto ai bianconeri. La gara, valevole per la 17esima giornata di campionato, sarà quindi uno scontro diretto, cruciale per le aspirazioni di entrambe le squadre. I torinesi, purtroppo, dovranno continuare a fare a meno di Alex Sandro e di Juan Cuadrado, bloccati ancora dal Covid-19. Gli emiliani, invece, dovranno rinunciare a Domenico Berardi, infortunatosi nell’ultima giornata contro il Genoa e costretto a 2-3 settimane di stop. I due tecnici, dunque, stanno valutando le varie opzioni e in questi giorni vaglieranno le possibili scelte per i 22 che scenderanno in campo domenica sera.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<