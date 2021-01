TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus. Alle 20:45, sul campo dell’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri affronteranno il Sassuolo, nella gara valevole per la 17esima giornata del campionata di Serie A 2020-2021. Sarà una partita fondamentale nella stagione della Juve, determinata a continuare la propria rincorsa al Milan e avvicinarsi sempre di più per lottare per lo Scudetto. I rossoneri, ieri sera, hanno battuto il Torino in casa, rilanciandosi così a +10 sulla Vecchia Signora, che, però, ha ancora da recuperare la partita contro il Napoli. Questa sera, dunque, spetterà al club torinese accorciare nuovamente le distanze e conquistare altri tre punti.

A poche ore dal fischio d’inizio, dunque, Andrea Pirlo e Roberto De Zerbi stanno valutando tutte le possibili scelte per i 22 che scenderanno in campo. Tuttavia, entrambi gli allenatori, nelle loro decisioni, dovranno fare i conti con delle assenze molto pesanti. Per il tecnico bianconero, infatti, è un vero e proprio disastro, dato che alcuni giocatori fondamentali della squadra saranno indisponibili. Oltre ad Alvaro Morata, che potrebbe tornare in panchina nonostante non abbia recuperato pienamente dall’infortunio, tre calciatori sono out a causa del coronavirus: si tratta di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Per quanto riguarda il fronte emiliano, invece, il tecnico neroverde dovrà fare a meno di Domenico Berardi. L’attaccante della Nazionale Italiana dovrà stare fermo per 2-3 settimane, a causa di un problema al flessore.

Ecco, dunque, quelle che sono le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (3-5-2) – Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.