Le prime pagine di TuttoSport e QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Ancora una volta, la Serie A scende in campo per quella che sarà la 16esima giornata del campionato 2020-2021. Si comincia alle 12:30 con la sfida tra Cagliari e Benevento, ma la vera punta di diamante di questa giornata sarà il posticipo delle 20:45. Allo stadio San Siro di Milano, infatti, andrà in scena il big match valido per la lotta Scudetto tra Milan e Juventus. Entrambi vengono da una vittoria nell’ultima partita giocata e vogliono proseguire nella striscia positiva: i rossoneri intenzionati a mantenere la testa della classifica e i bianconeri pronti a reinserirsi a pieno nella corsa al titolo. Di questo e di molto altro hanno parlato i giornali di oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il quotidiano torinese apre con un titolo dedicato alla vicenda dei tamponi in casa Juve, dove sono risultati positivi due giocatori. “Appesi al Covid. Dopo Alex Sandro, anche Cuadrado positivo e Juve in ansia per l’esito dei tamponi odierni: la sfida contro il Milan rischia di essere pesantemente condizionata. L’ASL di Torino: ‘Nessun focolaio alla Continassa’. Pirlo: ‘Niente alibi, 11 sani da mandare in campo li trovo’“. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti sull’esito degli esami.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche il titolo principale di questo giornale è dedicato alla gara di questa sera tra rossoneri e bianconeri allo stadio San Siro. "Storia e Paura: è Milan-Juve. L'ASL minaccia: 'Non si gioca se ci sono altri casi Covid'". In uno dei titoli a lato, inoltre, viene dedicato uno spazio anche alla situazione in Inghilterra, con la Premier League duramente colpita dal coronavirus. "Allarme Premier. Ben 40 contagi in sette giorni. Il campionato è a rischio".