Le prime pagine di Tuttosport e QS

TORINO – L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport intitola così: “Milan-Juve a noi due!”. Il riferimento è al prossimo turno infrasettimanale di campionato che si giocherà mercoledì e che avrà come match di cartello Milan-Juventus. Una sfida decisiva per le parti alte della classifica: se vincesse il Milan, i rossoneri sarebbero sempre più primi e si dovranno preoccupare solo dell’Inter e della Roma se continua con questo ritmo, con un occhio al Napoli. In caso vincesse la Juventus, invece, il discorso scudetto si riaprirebbe perché i bianconeri riprenderebbero fiducia e si avvicinerebbero di nuovo alla zona Champions e alla vetta dopo la vittoria di ieri per 4-1 contro l’Udinese. Nella sfida di mercoledì la squadra di Pioli avrà tante assenze a centrocampo tra cui Tonali, ieri espulso nella partita con il Benevento a causa di un fallo pericoloso. Dall’altra parte, Pirlo non avrà a disposizione Morata che non riuscirà a recuperare per il match di San Siro.

L’edizione odierna del QS, invece, intitola così: “Bolla scudetto Milano domina”. Ovviamente il riferimento è al Milan e all’Inter che si sono confermate al primo e al secondo posto in classifica grazie alle due vittorie contro Benevento e Crotone. Un campionato inedito, che da tempo non vedeva le milanesi ai vertici della classifica con la Juventus così indietro che nelle prossime giornate (a partire dal prossimo scontro diretto contro il Milan) cercherà di recuperare posizioni preziose per almeno qualificarsi alla prossima Champions League. Da 3 giorni si è aperto anche il mercato invernale e ieri il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha aperto al ritorno di qualche ex a Torino: “Mercato? La priorità oggi sono le partite, poi vedremo. Comunque siamo contenti della rosa che abbiamo che è molto competitiva. Pensiamo quindi a stasera. Ritorni? Noi vogliamo bene a chi è stato qui e ci ha dato tanto“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<