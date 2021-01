Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola questa mattina. Oggi torna continuano le sfide della 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 ed è il giorno del match più importante del nostro paese. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, scontro diretto valido per le prime posizioni in classifica. Nel frattempo, anche il calciomercato è andato avanti, con le voci di alcuni possibili colpi che continuano a circolare intorno ai vari club. Questo e molto altro nei giornali di oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è riservato, ovviamente, al Derby d’Italia di questa sera. “Stasera Inter-Juve. Guai a chi perde. Ore 20:45: la sfida di San Siro sceglie l’anti Milan. Conte: ‘Loro i più forti, del resto comprano sempre’. Pirlo: ‘Le pressioni non ci fanno paura’“. Il titolo in taglio alto, invece, è dedicato all’ennesimo passo falso del Torino in questa stagione. “Cairo e Giampaolo. Il Toro è un fallimento. In 11 contro 10 per oltre 80 minuti, i granata pareggiano la partita con lo Spezia che poteva imprimere una svolta alla stagione. Il tecnico appeso a un filo, ma restano gravissime le colpe della società non solo sul mercato“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui, il titolo principale è dedicato alla super sfida di questa sera tra le due antiche rivali. "Ecco la scala per lo Scudetto. Alle 20:45 Inter-Juve: Conte può prendere Pioli, Pirlo avvicinarsi". Nel taglio a sinistra, poi, altre due notizie sono riferite sempre al Derby d'Italia. "L'analis di Tardelli: 'Lukaku più in forma di CR7, ma i bianconeri sono in fiducia'. Spettatore interessato: Milan, gli occhi su San Siro e i pensieri fissi a Mandzukic".