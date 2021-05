Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Le aperture dei giornali di oggi

Protagonista indiscusso delle prime pagine degli ultimi giorni, Josè Mourinho monopolizza anche la rassegna stampa di oggi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica grande spazio al ritorno in Italia del tecnico portoghese. "ElettroMou" - titola la rosea, ponendo l'attenzione sugli effetti che la firma di Mourinho con la Roma porterà sul resto del calcio italiano. Per quanto riguarda la Juventus, la risposta della dirigenza bianconera potrebbe configurarsi in un ritorno di Massimiliano Allegri. La conferma di Pirlo appare tutt'altro che scontata, mentre l'ombra di Max incombe sul tecnico esordiente.

Spazio poi per il sempre più vicino big match, in programma domenica sera. Juventus-Milan sarà una gara decisiva per la lotta alla Champions League nel breve periodo, ma potrebbe avere conseguenze ben più impattanti per il futuro. "La qualificazione pesa un quarto dei bilanci" - spiegano dalla rosea. Ovviamente, per due club di livello come Juventus e Milan, il partecipare o meno alla prossima Champions ha delle implicazioni economiche di ampia portata.

Tuttosport concede invece grande spazio al mercato. Il quotidiano torinese apre mettendo in risalto il possibile cambio di maglia di Gigio Donnarumma. Il portierone rossonero, il cui futuro a Milano è ancora incerto, sarebbe diventato un obiettivo prioritario per la Juventus. I bianconeri potrebbero acquistarlo a parametro zero, magari mettendo anche a segno una preziosa plusvalenza con la cessione di Szczesny. Condizione necessaria perché tutto ciò possa avvenire: la trattativa per il rinnovo contrattuale col Milan dovrebbe saltare.

Naturalmente, anche il Corriere dello Sport dedica molto spazio in apertura al prossimo approdo di Mourinho sulla panchina giallorossa. Spazio anche per la divulgazione delle date del prossimo campionato. "La Serie A riparte il 22 agosto, stop a Natale" - scrive il quotidiano romano, che spiega anche come cambierà il format della prossima Coppa Italia. La competizione nazionale, a partire dal prossimo anno, dovrebbe essere riservata ai soli club di Serie A e B.