Le prime pagine dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre così: "Troppo bello, Italia campione d'Europa". Il riferimento è alla vittoria dell'Italia di ieri contro l'Inghilterra allo stadio Wembley, che ha consegnato la vittoria agli azzurri dopo i calci di rigore. Queste le parole del bianconero Bonucci in merito: "Siamo stati speciali nel crederci. E' arrivato qualcosa che aspettavamo, è incredibile che non ci stancavamo di stare insieme. Avevamo una voglia matta di stare insieme. Lo abbiamo fatto davvero, incredibile. Lo aspettavamo dal 2012. Siamo stati a un passo, è stata una rincorsa continua. E' la forza di chi vuole ottenere qualcosa, di dimostrare di essere ad alti livelli senza mollare mai. Dimostriamo ai giovani cosa voglia dire l'umiltà, il lavoro, la dedizione. Dovevamo solo crederci, abbiamo battuto l'Inghilterra su questo. E ora la Coppa viene a Roma. La Coppa dimostra che quando cadi in alto devi volerlo più di ogni altra cosa. Ora la rinascita arriva per l'Italia, poi questo gruppo con questo grande allenatore farà ancora parlare di se".