Le prime pagine dei quotidiani di oggi

TORINO - La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Ibra ricarica il Milan". Il riferimento è alla vittoria dei rossoneri in trasferta contro la Fiorentina per 3-2 con gol di Ibrahimovic. La squadra di Pioli si è dunque rilanciata in chiave scudetto e Champions League. In alto, sezione dedicata alla Juventus: "Pirlo nei guai". Il riferimento è alla clamorosa sconfitta della Juventus di ieri in casa contro il Benevento che non ha di certo reso contento Andrea Pirlo, tecnico bianconero: "Avevamo il dovere di fare una partita migliore, mentre purtroppo abbiamo giocato una brutta gara sotto tutti gli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta, nell'atteggiamento, nelle situazioni tecniche... Sapevamo che sarebbe stata difficile perché il Benevento è una squadra organizzata che si difende molto bene con due linee compatte, quindi bisognava avere anche la calma di sfruttare meglio l'ampiezza del gioco, invece abbiamo sbagliato molto.

Poi ancora: "Quando il risultato rimane in bilico viene un po' di frenesia e non era questo l'atteggiamento che dovevamo avere. Serviva anche più voglia di raggiungere il risultato perché avevamo anche l'occasione concreta di accorciare la classifica. Dobbiamo cambiare la testa: indossiamo una maglia importante che va sempre onorata e in queste partite ci vuole un altro atteggiamento". Questa invece la prima pagina del Corriere dello Sport: "Mertens esalta un super Napoli". Il riferimento è alla vittoria degli azzurri nel posticipo di Serie A di ieri sera contro la Roma, grazie ad una doppietta di Mertens. I giallorossi si allontanano in modo quasi definitivo dalla corsa alla Champions League che ora è lontana di ben sei punti. Questa invece la prima di Tuttosport: "Pirlo e il Toro derby per salvarsi". Il riferimento è alla prossima giornata di Serie A in cui andrà in scena il derby della Mole. Pirlo giocherà per salvare la panchina e il Torino per salvare la stagione.