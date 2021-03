Le prime pagine dei giornali sportivi

I quotidiani in edicola domani

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani dedica il taglio alto alla Juventus e al suo futuro: "De Ligt capitano! La Juve imposta già il futuro: se Chiellini lascerà a fine stagione, sarà il Golden boy a ricevere la fascia. Stasera allo Stadium Ronaldo guida il Portogallo contro l'Azerbaigian di De Biasi nella prima partita di qualificazione per Qatar 2022".

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedica il taglio alto all'intervista esclusiva con l'ex attaccante Bobo Vieri: "Il Bobometro. Le previsioni del campionato secondo Vieri. L'Inter è diventata bella, ma Ibra fa bene a crederci. Juve: CR7 non dà certezze di vincere, Pirlo resterà".

La prima pagina de Il Corriere dello Sport dedica il suo taglio alto alla presunta rivoluzione delle panchine per la prossima stagione: "Cambiano tutti. Rivoluzione in panchina per Juve, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina. Allegri, Fonseca, Gattuso, Inzaghi, Sarri e Spalletti: ecco gli incroci".