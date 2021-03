Le prime pagine dei giornali sportivi

La disfatta della Juventus in Champions League continua a riempire le pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre l’edizione odierna con un focus sul futuro dei bianconeri. “Da re a rebus” – il titolo della...

redazionejuvenews

La disfatta della Juventus in Champions League continua a riempire le pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna con un focus sul futuro dei bianconeri. "Da re a rebus" - il titolo della rosea, che mette in evidenza la questione che sta dividendo i tifosi della Signora, che per la terza volta consecutiva viene eliminata dalla Champions dopo un sorteggio apparentemente favorevole. Il proseguimento dell'avventura del portoghese a Torino è per la prima volta messa in seria discussione. Le motivazioni dell'eventuale addio, sarebbero economiche oltre che tecniche. In un momento di crisi economica come questo, l'altissimo ingaggio di CR7 potrebbe diventare un costo troppo complicato da gestire.

Anche Tuttosport apre con un titolo sulla rifondazione della Juventus. Stando al quotidiano torinese, Matthijs de Ligt e Federico Chiesa sarebbero i cardini su cui la società fonderà il nuovo progetto. Spazio poi per il futuro di Ronaldo: Sporting Lisbona, Manchester United o Paris Saint-Germain le possibili destinazioni in caso di cambio di casacca del portoghese. Menzione anche per le parole di Andrea Agnelli, che ha voluto mettere al sicuro la posizione di Andrea Pirlo. Il tecnico, nonostante gli ultimi risultati al di sotto delle aspettative, non sarebbe ancora in discussione.

Anche il Corriere dello Sport apre con il caso Cristiano Ronaldo, definito come "un peso". "La Juve si interroga sul futuro di Cristiano" - il sottotitolo del quotidiano romano. La questione legata al futuro del portoghese, cruciale in termini economici e di programmazione per la Juventus, era oggetto di discussione già negli scorsi mesi. Ma le ultime prestazioni e il terribile errore commesso contro il porto, gettano sempre più incertezza sul portoghese. Tanti dubbi, che difficilmente verrano sciolti nel breve periodo. Il caso Ronaldo sembrerebbe essere il grande tema che accompagnerà la Juventus da qui a fine stagione, sia in caso di vittorie che di altre clamorose sconfitte.