Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

Tuttosport apre la sua edizione odierna con l'ennesima puntata della telenovela delle panchine, che sta giungendo agli ultimi atti in questi giorni. Antonio Conte sembrerebbe essere molto vicino alla panchina del Tottenham. Dopo aver lasciato i nerazzurri, il tecnico leccese potrebbe tornare a Londra, ma su una sponda del Tamigi diversa dall'ultima volta. Grande spazio poi per il futuro di Manuel Locatelli, grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Carnevali, ds del Sassuolo, ha dichiarato di voler accontentare il ragazzo, pronto per il salto in una grande squadra. Ha anche voluto far sapere che la Juve non è sola nella corsa al giocatore: nei giorni scorsi erano già stati registrati gli interessi di altre squadre, tra cui il Liverpool. Non solo, Carnevali ha anche rimandato le discussioni sul futuro del centrocampista a dopo gli Europei.