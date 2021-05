Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

La rassegna stampa di oggi è monopolizzata dal valzer delle panchine di Serie A. La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con un focus sul futuro di Massimiliano Allegri, indicato come prima scelta della Juve per sostituire Pirlo. Il futuro dell'attuale tecnico bianconero sarebbe tutt'altro che scritto, e pare ci siano stati diversi contatti tra la dirigenza bianconera e Max. Una dirigenza che sta per perdere Fabio Paratici: il suo addio è stato ufficializzato con un comunicato nel pomeriggio di ieri. Alla Continassa si respira aria di rivoluzione, che dovrebbe portare la firma di Federico Cherubini, che come Paratici passerebbe da vice a responsabile effettivo. La rottura con Paratici - principale artefice dell'addio di Allegri - sembra aver sciolto ogni dubbio sulle intenzioni del presidente. Per quanto riguarda quelle di Allegri, potrebbe trovarsi a scegliere tra il suo passato e un futuro a Madrid. La trattativa con la Juve sarebbe arrivata anche ad un punto avanzato, ma resta qualche nodo da sciogliere circa l'ingaggio, che certo non si sbroglierà facilmente con la concorrenza di Florentino. Anche l'Inter avrebbe pensato ad 'Acciughina' per il dopo Conte, ma la Juventus sembrerebbe essere in vantaggio.