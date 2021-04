Le prime pagine dei giornali sportivi

I quotidiani in edicola oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura al Milan: "Le 5 giornate di Pioli". Di spalla il futuro della Juventus: "Joya al Max. La Juve di Allegri ripartirà da Dybala. Con Ronaldo in bilico".

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica la sua apertura alla corsa per la Champions League: "Caccia all'oro: 60 milioni. Atalanta, Napoli, Juve, Milan, Lazio: 5 squadre in 7 punti per 3 posti Champions".