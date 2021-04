Le prime pagine dei giornali sportivi

I quotidiani oggi in edicola

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica la sua apertura al numero 10 della Juventus: "Dybala, guadagnati la Juve. Il ritorno della Joya, condito da un grande gol, deve essere solo il primo passo per arrivare al rinnovo di contratto legato anche alla conquista di un posto in Champions. Ma restano aperte le ipotesi di mercato".