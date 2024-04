Lazio, Lotito avverte la Juve: “Credo nella rimonta in Coppa Italia”

Dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di andata la Juve si prepara a sfidare di nuovo la Lazio. I bianconeri vorranno vincere a ogni costo, così da raggiungere la semifinale: la Coppa Italia è rimasta l'unica competizione in cui la squadra di Allegri può davvero competere. I biancocelesti però non smettono di sperare. Intervistato da Il Messaggero il presidente della Lazio Claudio Lotito ha infatti detto: "Credo nella rimonta contro la Juventus perché credo nello spirito guerriero riportato da Igor Tudor. Non faccio nessun calcolo per la Champions, ma a Genova ho rivisto una squadra con carattere e dobbiamo mantenerlo".