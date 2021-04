Lapo elogia Mandzukic: “Un gesto da signore. Non a caso la sua prima maglia in Italia è stata bianconera”

Lapo Elkann ha postato sui social un messaggio all'indirizzo del croato

Quella di oggi è una giornata cruciale per la lotta Champions e per tutto il finale di stagione della Juventus che, sarà impegnata oggi alle 15 in quel di Bergamo contro l'agguerritissima Atalanta di Giampiero Gasperini. Servirà la migliore Juve per espugnare il Gewiss Stadium che, dovrà fare a meno del suo fuoriclasse indiscusso Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti non sarà in campo insieme ai suoi compagni a causa di un affaticamento muscolare, come dichiarato anche da Andrea Pirlo in conferenza stampa. Ed era proprio dall'alieno di Funchal che ci si sarebbe aspettato di piu, viste le prestazioni sfoderate nelle ultime uscite, le quali avrebbero dovuto suonare come carica per il 5 volte Pallone d'Oro. Lo stesso Ronaldo però, ha continuato a trovare il modo per fare parlare bene di se anche in momenti delicati come questo, prima per la fascia da Capitano donata in beneficenza, poi per la campagna di occhiali lanciata insieme a Lapo Elkann.