Lapo a CR7: “Sei il numero uno, dentro e fuori dal campo”

Lapo Elkann ha postato sui social

Qualche istante fa, Lapo Elkann ha annunciato attraverso il suo account Twitter l'uscita della sua nuova collezione di occhiali, realizzata insieme a Cristiano Ronaldo. Lo stesso Lapo ci ha tenuto in maniera particolare a ringraziare proprio CR7, esaltandone non solo le sue doti sportive ma soprattutto quelle umane.

"Caro @Cristiano ti STIMO non solo perché INSIEME abbiamo disegnato per #ItaliaIndependent la Nuova collezione #CR7EyeWear. Non solo perché sei un IMMENSO CAMPIONE dai cinque Palloni d'Oro . Ma perché.... Non hai MAI smesso di Supportare #FondazioneLaps con la quale aiutiamo le Persone in Difficoltà. Il NUMERO UNO Dentro e Fuori dal Campo. #PalloneECuoreDOro #YouAreSimplyTheBest".