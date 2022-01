Landucci: “Ho perso 5 o 6 anni di vita, spero Allegri torni presto. Su Chiesa…”

Il vice di Allegri ha parlato

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato al termine della partita vinta contro la Roma. Le sue parole ai microfoni di DAZN: "Quando si vince è tutto più bello e sono d'accordo che il gol di Locatelli ci ha dato entusiasmo e sono molto contento per tutti, abbiamo dimostrato di avere carattere che abbiamo dimostrato in campo e non c'è bisogno di parole. In questa partita ho perso 5 o 6 anni di vita, spero ritorni Allegri. La squadra può dare di più? Siamo partiti un po' timorosi e abbiamo preso gol su calcio piazzato nel primo tempo. Peccato per il secondo gol che abbiamo buttato via la palla e ci capita spesso e non va bene. Il secondo gol nostro ci ha dato una grande mano.