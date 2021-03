La UEFA celebra la tripletta di Ronaldo all’Atletico: “Una rimonta storica”

Il calciatore bianconero celebrato per le reti contro i Colchoneros

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto agli ottavi di finale della competizione. I bianconeri, dopo aver perso l'andata al Do Dragao per 2-1, hanno vinto per 3-2 la sfida di Torino, che ha visto però qualificarsi i lusitani in virtù della regola dei gol in trasferta, segnati in maggior numero dalla squadra di Conceicao. Una delusione cocente per i bianconeri, che per il secondo anno consecutivo hanno dovuto abbandonare la competizione agli ottavi di finale: lo scorso anno era stato il Lione ad eliminare i bianconeri, in una doppia sfida per la quale la Juventus ha avuto da recriminare come in questa stagione.