TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica il suo centro pagina allo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic iniziato sul campo nel derby di Coppa Italia di martedì sera vinto dalla squadra di Antonio Conte, e che ancora sembra non aver trovato la possibilità di una fine. “Il match del secolo. La rissa ha scatenato un dibattito mondiale. Lo svedese si difende: “Nel mio mondo non esiste razzismo”. Polemiche sulla sua presenza a San Remo. Squalifiche leggere ma la Procura aprirà un’inchiesta. Fra tre settimane sarà ancora derby”.

Di spalla il giornale dedica la colonna alla Juventus, che ha vinto ieri sera contro la SPAL la partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, vincendo per 4-0 e qualificandosi per le semifinali che giocherà contro l’Inter prima a San Siro e poi all’Allianz Stadium: “Pirlo riecco l’Inter. Spal ko 4-0. Semifinale, andata a Milano. La Juve si fa in 4. Il 2 e 9 febbraio rivincita con Conte”.

Sotto la rosea parla anche della qualificazione dell’Atalanta, che è approdata alle semifinali della Coppa Italia vincendo ieri una partita rocambolesca contro la Lazio, che gli uomini di Gasperini sono riusciti a recuperare e ribaltare in inferiorità numerica: “Dea da 10. Atalanta infinita passa pure col rosso. Lazio eliminata”. Sotto la situazione del Napoli, con il tecnico Rino Gattuso che avrebbe incassato la fiducia di De Laurentiis, dopo che negli ultimi giorni si parlava di un possibile allontanamento dell’ex giocatore del Milan dalla panchina partenopea: “De Laurentiis twitta: “Fiducia a Gattuso”.

In basso l’analisi di due attaccanti: “Il caso Dzeko. Tensione Roma, il bomber resta fuori e in vendita” e “La rinascita di Suarez. Con l’Atletico stavolta ha passato un esame vero”.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<