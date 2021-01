TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata alla Juventus, che ieri sera ha vinto contro il Napoli la Supercoppa Italiana. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i bianconeri si sono imposti per 2 reti a 0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e dello spagnolo Alvaro Morata, subentrato nel corso della partita e capace di timbrare il cartellino nei minuti finali. “Supercoppa. Primo trofeo dell’era Pirlo: 2-0 al Napoli. Juve su la coppa. Ronaldo fa rinascere i bianconeri, “E si può ancora vincere lo Scudetto”. Szczesny vola, Morata raddoppia, Insigne sbaglia un rigore e piange”.

“Mai dare la Signora per finita” l’approfondimento che continua all’interno del giornale: “Ancora tu, Ronaldo, Ancora tu, Juve. La Supercoppa va a chi in Italia ha governato nell’ultimo decennio. Il Napoli di arrende dopo aver lottato, come richiede Gattuso. La firma nitida e leggibile è del solito Cristiano.”

La parte in basso è dedicata ad Alatri argomenti, con Inter e Milan presentate attraverso un unico titolo: “Attacchi al potere. Mandzukic in panchina, Lautaro al rinnovo. Milan e Inter, dentro le macchine da gol. Oggi sbarca Tomori. Il terzo rinforzo di gennaio dei rossoneri.”

Di fianco il titolo dedicato all Roma, nel caos dopo la sconfitta nel derby. Dopo il 3-0 contro la Lazio è infatti arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte dello Spezia, in una partita persa per 2-4 all’Olimpico ma che sarebbe stata comunque persa a tavolino dai giallorossi per aver effettuato sei sostituzioni: “Fonseca, che bufera! Una figuraccia mondiale. Roma, ultimatum Friedkin. Per i sei cambi saltano subito due teste”.

L’altro titolo di spalla è dedicato all’Atalanta, che ieri pomeriggio ha pareggiato nel recupero della decima giornata contro l’Udinese: “Gasp, che succede? Un pareggio anche a Udine. Atalanta, niente terzo posto”.

