La Juve scopre Huijsen, nuova pedina per le alternative di Allegri

Huijsen trova minutaggio e diventa una nuova alternativa per Max Allegri: il ragazzo sogna e si gode il momento

redazionejuvenews

Tra infortuni e squalifiche, la Juventus è stata costretta ad aggregare in rosa molti giovani del settore giovanile. Molti dei quali stanno trovando, lentamente, spazio ed attenzione da parte dello staff tecnico della Juventus. Ieri, per esempio, è stato il momento di Dean Huijsen. Complice il forfait di Danilo, infortunatosi la settimana scorsa giocando una gara con il suo Brasile, e considerata la ormai luogotenenza di Alex Sandro e De Sciglio, Max Allegri si è ritrovato a dover considerare proprio l’olandese classe 2005. Chiamatela serendipity se volete, oppure coincidenza, ma è proprio nelle emergenze che si possono trovare le sorprese più belle. Ed ecco che la Juve, ora, si gode un nuovo giovane in rampa di lancio.

Buon approccio per Dean Huijsen — Una paternalistica carezza da mister Allegri e via in campo: Dean Huijsen entra sul rettangolo verde al minuto 78 al posto di Federico Gatti e gioca una ventina di minuti di ottima presenza fisica. Nessuna sbavatura, qualche anticipo attento ed un gesto di tigna che i tifosi della Juventus non hanno mancato di far notare con gusto: una spallata – ancata, a dirla tutta – su Leao che lancia il fenomeno rossonero fuori dal campo e consente alla Juve di ottenere una rimessa laterale, quindi di mantenere il possesso di palla.

È solo l’inizio — Allegri si gode la scoperta e lui, Huisjen, il momento. Al miele, infatti, le parole scritte su Instagram dal giovane difensore: “Una serata che sognavo da bambino, una di quelle da ricordare per tutta la vita. Coronare tanto lavoro sul campo con addosso una maglia così importante è un'emozione impossibile da descrivere. Grazie alla Juventus e a tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare fin qui e alla mia famiglia per il supporto quotidiano. Questo è solo l'inizio!”.Solo l’inizio, anche per Max, che da oggi ha un’alternativa in più per le sue turnazioni difensive.

