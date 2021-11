La Juve cambia il logo e dice no alla violenza sulle donne

La Juve ha adottato una grande iniziativa nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Grazie alla vittoria conquistata ieri sul campo della Lazio, ora la Juve risale la classifica e si inseriesce prepotentemente nella corsa per un posto in Champions, salvo clamorosi colpi di scena che, potrebbero anche riaprire la corsa Scudetto. Le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Lazio hanno riportato quell'entusiasmo che si era perso nelle settimane precedenti, soprattutto per il modo in cui queste sono arrivate. Non è stata una Juve brillante sotto il punto di vista della costruzione del gioco, ma quel che lascia ben sperare a tutti i tifosi juventini è la tenacia e il DNA Juve che, sembra apparentemente esser tornato di casa dalle parti della Continassa.