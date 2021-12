La FIFA si fa perdonare e consegna una riproduzione della Coppa del Mondo 82 alla moglie di ‘Pablito’

La FIFA ha consegnato una riproduzione della Coppa del Mondo di Spagna 82 alla moglie di Paolo Rossi

E' passata poco piu di una settimana dall'assegnazione del Pallone D'Oro vinto da Leo Messi nello scetticismo generale, il quale ha messo in bacheca il suo settimo trofeo personale della serie. Un record senza precedenti e che quasi sicuramente non riuscirà mai ad essere eguagliato, almeno per questo secolo, ma che allo stesso tempo ha scatenato la rabbia di quasi tutti gli appassionati di calcio, i quali hanno gridato allo scandalo per il mancato riconoscimento all'attaccante del Bayern Robert Lewandovski, a detta di molti quello che lo avrebbe meritato di piu.