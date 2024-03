Kovacevic è convinto: “Zidane prima o poi allenerà la Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello SportKovacevic ha detto: "Vlahovic sta diventando un campione. So che si trova bene ed è molto felice a Torino. Sta dimostrando di essere un top player e ha un futuro roseo davanti. La Juve è il posto perfetto per crescere e diventare uno dei migliori attaccanti del mondo: 15 gol sono un numero importante, ma può fare meglio nei prossimi anni. Peccato non ci sia sabato: la sua assenza si farà sentire. Kostic sta attraversando un periodo non brillante ma può capitare. Filip non si discute. I suoi cross sono l’ideale per un centravanti forte di testa. Mi sarebbe piaciuto averlo uno così in squadra". Chiosa finale su Zidane:"Ha imparato da Ancelotti la tranquillità del saper gestire uno spogliatoio di grandi campioni. Zizou nutre amore per la Juventus e non l’ha mai nascosto. Un giorno diventerà l’allenatore della Juve: ne sono certo. Quando però non si sa…".