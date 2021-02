Kean: “Il campionato italiano mi manca. Quando posso guardo le partite della Juve”

TORINO – Siamo alla vigilia di quella che sarà la delicatissima sfida domani tra Napoli e Juventus, con gli azzurri che dovranno obbligatoriamente riscattarsi dopo i numerosi passi falsi delle ultime uscite, soprattutto per salvare la panchina di Gennaro Gattuso, sempre piu in discussione. I bianconeri invece, volano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato l’Inter dalla Coppa Italia accedendo cosi in finale dove, ad attenderla ci sarà l’Atalanta di Gasperini. Juve che però dovrà ancora fare a meno di Dybala, costretto a restare fuori a causa dello stop rimediato nella gara contro il Sassuolo. Proprio per questo nelle settimane precedenti erano stati monitorati vari profili, nel tentativo di consegnare un parco attaccanti completo alla rosa di Andrea Pirlo. I nomi che sono circolati sono stati tanti ma nessuno è riuscito a ripagare a pieno le esigenze della società della Continassa.

Un tentativo si era fatto anche per riportare sotto la Mole il baby centravanti azzurro Moise Kean, di proprietà dell’Everton ma in forza al PSG, dove si trova in prestito fino al termine della stagione. I contatti tra le parti infatti erano stati avviati, salvo poi interrompersi bruscamente davanti all’impossibilità di allargare il proprio monte ingaggi. Ma sarà inevitabile pensare che ulteriori sviluppi potrebbero esserci anche a giugno, soprattutto con l’Europeo sullo sfondo che, potrebbe far salire vertiginosamente la valutazione dell’ex Juve. Intanto, ci ha pensato lo stesso Kean ad alimentare le speranze per un suo ritorno e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tribal Football, dove ha parlato anche dei bianconeri.

“Il campionato italiano resta sempre quello di miglior livello, ma adesso sono un giocatore del PSG e penso a fare bene qui. Non nego che ogni tanto mi manca e quando riesco guardo sempre le partite della Juventus. Mi affascina molto guardare il campionato italiano”.