Kean dopo il gol al Barcellona: “Non ho mai dimenticato la Juve”

TORINO – La Champions League torna di scena e i riflettori si accendono subito su uno dei grandi templi della competizione. Al Camp Nou di Barcellona i padroni di casa hanno subito una sconfitta pesantissima per mano del PSG. I francesi sono stati trascinati da una tripletta del giovane fenomeno Mbappè, che con questa prestazione si proietta sempre di più sulla strada di altri due extraterrestri che lo hanno preceduto. Invece, il quarto gol del Paris lo ha segnato Moise Kean, prodotto del vivaio della Juventus. Nel post partita, ai microfoni di Sportmediaset, il ragazzo ha parlato della squadra che lo ha lanciato: “A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico. Sono statp accolto bene, lo staff mi segue tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non ho mai dimenticato la Juve, sarà sempre nel mio cuore. È la prima squadra che mi ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite”.

Un Moise Kean ancora affezionato ai colori bianconeri, che avrebbe potuto tornare a vestite la scorsa estate. Durante l’ultima campagna acquisti estiva, si è parlato molto di un possibile ritorno a Torino dell’attaccante, ma l’alta valutazione fatta dall’Everton ha avvantaggiato il Paris Saint-Germain nella trattativa. I numeri di Kean a Parigi sono stati ottimi fin qui. Il classe 2000 ha segnato parecchio e con una discreta continuità, sfruttando al meglio gli spazi creati da Neymar e Mbappè. Il nome di Kean potrebbe anche finire sulla lista dei convocati di Mancini per il prossimo Europeo. Il ragazzo, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche di questo: “Spero che il ct abbia guardato la partita. Mi terrò pronto per quello che succederà agli Europei, se ci andrò…”. Seppur giovanissimo, un attaccante coi numeri dell’ex bianconero, capace di essere decisivo anche in Champions League, non può non essere preso in considerazione anche in ottica Nazionale.