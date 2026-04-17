Osservato speciale alla Continassa

Alla ripresa dei lavori alla Continassa, l’attenzione della Juventus è tutta concentrata su Kenan Yıldız. Il talento turco sta attraversando una fase delicata della stagione a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo accompagna da diversi giorni. Dopo due allenamenti “invisibili”, svolti con un programma personalizzato lontano dal gruppo, oggi verranno valutati con attenzione i suoi progressi. Per Luciano Spalletti la gestione del numero 10 è diventata un tema centrale, perché Yıldız è uno dei pochi giocatori in grado di accendere la manovra offensiva in un momento in cui l’attacco fatica a trovare continuità realizzativa.

La tentazione di stringere i denti contro il Bologna

Domenica sera allo Stadium arriva il Bologna, una gara pesante nella corsa Champions. Yıldız, come già accaduto in passato, sarebbe disposto a stringere i denti pur di esserci. L’ipotesi di vederlo in campo non è da escludere, ma prende quota una soluzione intermedia: una presenza “a metà”, magari partendo dalla panchina o con un minutaggio gestito. Lo staff medico e tecnico ragionano con prudenza, perché forzare ora potrebbe comportare ricadute in un momento ancora più delicato della stagione. Il turco resta un’arma fondamentale, ma va preservato.

Tra prudenza e calendario: il Milan dietro l’angolo

A complicare le valutazioni c’è il calendario. Tra dieci giorni la Juventus farà visita al Milan in una sfida che potrebbe risultare decisiva per la classifica. Ecco perché Spalletti deve bilanciare esigenze immediate e prospettive a breve termine. Rischiare Yıldız contro il Bologna potrebbe significare comprometterne la presenza a Milano. Al contrario, dosarlo ora potrebbe garantire una condizione migliore per la trasferta rossonera. Una scelta che richiede equilibrio e visione d’insieme.

Una gestione che vale quanto un acquisto

In una Juventus alle prese con un attacco corto e poco prolifico, la condizione di Yıldız pesa quasi quanto un nuovo innesto. La sua qualità tra le linee, la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità sono elementi che Spalletti fatica a trovare altrove in rosa. Per questo la sua gestione diventa prioritaria: non solo recuperarlo, ma farlo nel modo giusto, senza bruciare tappe. Tra Bologna e Milan, il ginocchio del turco diventa un piccolo grande crocevia della stagione bianconera.