Juventus Women-Servette: Stadium aperto ai tifosi

Da oggi sarà possibile prenotare gli ingressi per l'ultima partita del girone di Champions League delle ragazze bianconere, che scenderanno in campo all'Allianz Stadium

La Juventus Women è atte sa dall'ultima partita del girone di qualificazione di Champions Leagu e, che verrà disputata ancora una volta all'Allianz Stadium contro il Servette . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno aperto le prenotazioni per i biglietti, con l'accesso allo stadio che sarà gratuito.

"Dopo le notti indimenticabili contro Chelsea e Wolfsburg, le Juventus Women sono pronte a vivere un'altra serata di grande calcio all'Allianz Stadium. Giovedì 16 dicembre, con fischio d'inizio alle 21:00, le nostre ragazze ospiteranno il Servette nell'ultima gara della fase a gironi di UEFA Women's Champions League: una vittoria vorrebbe dire quarti di finale. Un risultato che sarebbe storico e, per scrivere la storia e continuare a sognare, serve tutta la spinta del popolo bianconero. L'ingresso, come nelle due precedenti occasioni, sarà gratuito e sarà possibile prenotarlo tramite l'Official Ticket Shop! Di seguito le fasi:

Ogni tifoso potrà selezionare fino ad un massimo di 4 biglietti per questo match.

Ci sono tre possibilità per effettuare la registrazione all'Official Ticket Shop!:

- tramite Juventus Card, se si è in possesso di una Juventus Card attiva;

- tramite numero di Membership, se si è in possesso di una Membership attiva;

- tramite email, se non si possiede né una Juventus Card né una Membership.

Ricordiamo che salvo eventuali modifiche della normativa, a decorrere dal 29 novembre 2021 in zona gialla e in zona arancione, e dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.