Juventus Women-Køge: biglietti in vendita per la UWCL

La squadra femminile è chiamata a vincere la partita di ritorno contro il Køge per accedere alla fase a gironi della Women's Champions League

La JuventusWomen ha pareggiato contro il Køgein terra danese, la partita di andata del secondo turno eliminatorio della Uefa Women's Champions League. Le bianconere sono quindi ora chiamate a vincere la partita di ritorno, per ottenere l'accesso alla fase a gironi della competizione. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso note le modalità di vendita dei tagliandi per la partita.

"Quella di mercoledì 28 settembre sarà un’altra serata importante per la Juventus Women. Le bianconere, infatti, scenderanno in campo nella gara di ritorno del secondo turno della UEFA Women’s Champions League contro il Køge.

Una gara dal peso specifico elevato perché la squadra allenata da Mister Joe Montemurro, dopo l’1-1 del match di andata in Danimarca, si giocherà il pass per la fase a gironi della UWCL in casa.

Per questo match lo stadio di casa sarà il “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:30.

LE TARIFFE

I tagliandi, acquistabili esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop, avranno due prezzi differenti.

INTERO: € 10,00

UNDER 20: € 5,00

OVER 60: € 5,00

La vendita inizierà oggi, giovedì 22 settembre, alle ore 16:00. A

Per poter acquistare il biglietto è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di Membership (per essere riconosciuti e accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Le bianconere sono pronte a vivere un’altra grande notte europea, ma per farlo avranno bisogno anche del vostro supporto.

Vi aspettiamo ad Alessandria!" (Juventus.com)