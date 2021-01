Juventus-Udinese: ecco l’arbitro della partita

TORINO – La Juventus sta preparando alla Continassa la sfida in programma domani sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro l’Udinese, prima partita dell’anno che i bianconeri vorranno vincere. La Juventus punta infatti ad iniziare al meglio un mese che la vedrà impegnata in 8 partite su tre fronti differenti, con il primo titolo dell’anno, la Supercoppa Italiana, che gli uomini di Pirlo si giocheranno contro il Napoli. Prima di questa ci saranno gli scontri diretti con le due milanesi, Milan e Inter, entrambi a San Siro, e la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa, questa volta tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Le partite con Sassuolo, Bologna e Sampdoria saranno le altre sfide di campionato, con la Vecchia Signora che dovrà cercare di portare a casa più vittorie possibili in modo da indirizzare al meglio il suo nuovo anno.

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la giornata in programma domenica 3 gennaio. Ad arbitrare la partita tra la Juventus e l’Udinese sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Pagliardini, quarto uomo Abbattista. Al VAR agirà Abisso, AVAR affidata a Lo Cicero.

Positivi i precedenti dei bianconeri di Torino con il fischietto: con Giacomelli ad arbitrare infatti, la Juventus non ha mai perso inanellando 12 vittorie e 2 pareggi nelle 14 direzioni di gara totali dell’arbitro. Con l’Udinese invece Giacomelli vanta 8 precedenti, per un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte per friulani. Il fischietto della sezione di Trieste ha già fischiato uno Juventus-Udinese, nel 2018: la partita disputata l’11 marzo finì 2-0 per la Juventus con la doppietta di Paulo Dybala.

