Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il Derby della Mole, valevole per la settima giornata del girone di ritorno, con Juventus e Torino che stanno per scendere in campo sul prato dell'Allianz Stadium

redazionejuvenews

Archiviato il pareggio contro l'Atlanta, la Juventus sta per scendere in campo contro il Torino, nel Derby della Mole valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per continuare la loro marcia verso i primi posti della classifica, e per mantenere a distanza l'Atlanta, ora al quinto posto a due lunghezze dalla squadra di Allegri, ma con una partita ancora da recuperare.

Per la partita di questa sera, il tecnico della Juventus dovrà far fronte ad alcune defezioni: non ci saranno Bernardeschi e Chiellini, ancora alle prese con il recupero dai loro problemi fisici, così come non sarà della partita Leonardo Bonucci, che ha avuto un risentimento e per questo non verrà rischiato, e Danilo, squalificato.

Davanti a Szczesny la difesa sarà formata da De Ligt e Rugani al centro, con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo spazio a Zakaria, Locatelli e Rabiot, con in avanti il tridente formato da Morata, Dybala e Vlahovic.

JUVENTUS (433): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala, Vlahovic

TORINO (3421): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti