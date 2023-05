Juventus, le statistiche del match con la Cremonese: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche più interessanti della sfida con la Cremonese. Ecco il comunicato: "La Juventus ha vinto 11 delle 14 gare interne di campionato da inizio ottobre ad oggi (1N, 2P), record nel periodo in Serie A ed è diventata la prima squadra capace di superare il traguardo dei 4800 punti in Serie A (4801 per i bianconeri). Solo il Napoli (42) ha ottenuto più punti della Juventus (38) in Serie A nel 2023 (20 gare giocate); la Juventus (21) è la squadra che ha segnato più gol con calciatori nati a partire dal 2000 in questa stagione di Serie A. Solo il Barcellona (25) ha ottenuto più clean sheets della Juventus (19, come la Lazio) nei maggiori cinque tornei europei 22/23. Solamente Baldanzi e Samardzic sono più giovani di Nicolò Fagioli tra i centrocampisti con almeno tre gol segnati in questa Serie A. Nicolò Fagioli è – con Samardzic dell’Udinese – uno dei due soli centrocampisti nati in questo secolo (dal 2000 in avanti) con almeno 3 gol segnati e 3 assist vincenti in questa Serie A.