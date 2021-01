Juventus-Spal: le formazioni ufficiali

TORINO – Tra pochi minuti la Juventus scenderà in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro la SPAL, nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri arrivano alla partita dopo aver eliminato nel turno precedente il Genoa, con una vittoria per 3-2 siglata dall’esordiente Rafia ai tempi supplementari. La SPAL d’altra parte ha eliminato favorito Sassuolo nel turno precedente, battendo i neroverdi per 2-0 e regalandosi la partita con i bianconeri.

La sfida arriva per la Juventus dopo la vittoria in campionato contro il Bologna di domenica, che ha fatto seguito alla conquista della Supercoppa Italiana, vinta in finale contro il Napoli per 2-0. Andrea Pirlo questa sera, visti i tanti impegni ravvicinati, effettuerò un ampio turn over, per dare spazio a chi ha giocato di meno e soprattutto a chi deve ancora recuperare al meglio dopo i problemi fisici avuti.

Davanti a Gianluigi Buffon, che ritroverà il suo posto tra i pali alla vigilia dei suoi 43 anni, giocheranno Demiral e De Ligt al centro, con i due che rappresentano la futura coppia centrale bianconera, insieme al giovane Dragusin, anche lui ormai in orbita prima squadra e in odore di rinnovo. Sulle fasce a centrocampo agiranno Frabotta e Bernardeschi con Rabiot e Fagioli, al suo esordio, al centro del campo. Ramsey agirà poi a supporto delle due due punte: in attacco Cristiano Ronaldo godrà di un turno di riposo, con la coppia in avanti che sarà formata da Alvaro Morata e Dejan Kulusevski, che il tecnico bianconero sta continuando a provare come attaccante.

JUVENTUS (3412): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral;, Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Morata

SPAL (3421): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari

