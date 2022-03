Juventus-Salernitana, quando Inzaghi siglò una tripletta

La Juventus, sul proprio sito, ha pubblicato un approfondimento sul match tra i bianconeri e la Salernitana.

La Juventus, dopo la cocente eliminazione in Champions contro il Villarreal, si rituffa sul campionato, perché domenica alle 15 c'è la sfida importante contro la Salernitana, gara fondamentale per la corsa al quarto posto. Il sito dei bianconeri ha ricordato alcuni momenti storici della sfida contro i granata: "20 dicembre 1998: Juventus-Salernitana è la gara di Filippo Inzaghi, mai così trascinatore di una squadra che – dopo l'infortunio a Udine di Del Piero – ha bisogno di una spinta in attacco. Il 9 bianconero mette in campo tutte le sue qualità: il fiuto del gol, la capacità di approfittare della minima situazione, il senso della porta. L'uomo copertina della sfida è indubitabilmente lui, autore di una tripletta."

"Sivori, Boniperti e Del Piero. Solo loro sono i giocatori che hanno segnato più triplette di Inzaghi. Tenendo conto del numero inferiore di anni trascorsi alla Juve da parte di SuperPippo, si può certamente annoverarlo tra i massimi specialisti della materia... La soddisfazione per il 3-0 è forte perché chiude un periodo complicato per la Signora. Tre sconfitte consecutive sembrano venire spazzate via da una prestazione convincente, che riporta la squadra a guardare avanti in classifica. Ma gli umori non sono totalmente positivi: la notizia d'inizio anno che questa sarò l'ultima stagione di Lippi crea una certa inquietudine sul nome del successore, che arriverà presto con l'avvicendamento con Ancelotti.."

"La Salernitana del 1998-99 è una neopromossa che retrocederà poi per un solo punto. Delio Rossi la fa giocare con un tridente offensivo. A centrocampo c'è un giovane di 20 anni destinato a una grande carriera, qui impegnato a lottare con Amoruso: Rino Gattuso. Il giorno dopo Juventus-Salernitana, Zinedine Zidane viene premiato a Parigi con il trofeo di miglior giocatore europeo. Alla consegna del Pallone d'Oro c'è Michel Platini, che lo designa come successore ideale: «Sono felice perché Zizou incarna il mio calcio, quello che ho sempre apprezzato, interpretato e divulgato. Giocare e far giocare: il calcio è nato così, morirà così. "