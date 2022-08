Juventus-Roma: Top 5 gol

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio contro la Roma nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Roma, nella paratia valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il suo sito internet, la squadra bianconera ha voluto celebrare alcuni dei migliori gol che hanno caratterizzato la sfida.

"Sabato 27 agosto la Juventus affronterà la Roma nella terza giornata di Serie A all'Allianz Stadium (fischio d'inizio alle 18:30). Prima della partita, torniamo indietro con la mente e ricordiamo i cinque migliori gol segnati in questo confronto tra bianconeri e giallorossi.

MICHEL PLATINI: JUVENTUS 2-2 ROMA 1983/84

Juventus e Roma si sono date battaglia all'undicesima giornata della stagione 1983/84. I bianconeri, nonostante lo svantaggio per un gol di Bruno Conti nella ripresa, hanno evocato la magia di Michel Platini, appena dieci minuti dopo. Mettendo palla fuori area per una punizione, Le Roi supererà la barriera e infilerà il pallone nell'angolo in basso a sinistra, lasciando senza scampo il portiere della Roma, Franco Tancredi. La Juve andrà, poi, anche in vantaggio appena cinque minuti dopo con Domenico Penzo, prima di essere raggiunta da Roberto Pruzzo proprio sul finale della partita per il definitivo 2-2. Tuttavia i bianconeri sarebbero poi diventati, a fine stagione, campioni d'Italia, chiudendo due punti proprio sopra la Roma, con un altro pareggio, questa volta 0-0 che si sarebbe rivelato il secondo risultato fondamentale della stagione contro i giallorossi.

MARCELO ZALAYETA: JUVENTUS 2-0 ROMA 2004/05

Serata fredda, umida e ventosa allo Stadio delle Alpi, con la Roma ospite nell'anticipo del venerdì sera. La Juventus segnò un gol alla mezz'ora della prima frazione con il capitano, Alessandro Del Piero, dopo uno splendido assist di Mauro Camoranesi andando al riposo in vantaggio. Al 72' Del Piero viene sostituito da Marcelo Zalayeta che, sempre intorno alla mezz'ora (questa volta della ripresa), con una grande giocata supera la zona mediana del campo servendo con un lancio millimetrico Zlatan Ibrahimovic, prima di proseguire la sua corsa in avanti. L'attaccante svedese tiene bene il pallone prima di restituire la sfera all'uruguaiano che, una volta entrato in area, supera Zotti chiudendo alla perfezione una splendida azione per il definitivo 2-0.

ALESSANDRO DEL PIERO: JUVENTUS 1-0 ROMA 2007/08

Una grande serata a Torino, per una grande classica del calcio italiano. Un primo tempo molto combattuto sembra destinato a finire a reti inviolate, fino a quando Pavel Nedved, con una bella finta di corpo, viene atterrato da Phillipe Mexes al limite dell'area. La palla è in "zona Del Piero" ed è l'ultima cosa che i giallorossi vorrebbero fronteggiare prima dell'intervallo. Il capitano bianconero calcia l'ennesima punizione con il contagiri infilandola all'incrocio dei pali. Un gol capolavoro che deciderà l'incontro.

LEONARDO BONUCCI: JUVENTUS 3-2 ROMA 2014/15

Una girandola di emozioni quella che accompagna la sfida del 5 ottobre 2014. Un continuo capovolgersi del risultato che vede i bianconeri sbloccare il match con il rigore di Tevez, prima di essere raggiunti da Totti, sempre dal dischetto, e poi sorpassati da Iturbe. La reazione d'orgoglio della Juventus, però, arriva prima dell'intervallo con un altro gol dell'Apache che riporta il punteggio in totale equilibrio. Il secondo tempo vive di meno emozioni rispetto a una pirotecnica prima frazione che ha visto segnare quattro reti. Negli ultimi cinque minuti di gioco, però, una punizione di Tevez sulla destra viene deviata nell'area della Roma prima di rimbalzare dalle parti di Leonardo Bonucci, che, con enorme freddezza, si coordina alla perfezione fulminando Skorupski con un destro al volo dal limite dell'area per il definitivo sorpasso. Un gol splendido che regala tre punti preziosissimi ai bianconeri.

GONZALO HIGUAIN: JUVENTUS 1-0 ROMA 2016/17

Un'altra vittoria pesante dei bianconeri sui giallorossi che al termine della stagione si laureano campioni d'Italia con quattro punti di vantaggio proprio sulla Roma. Un successo di misura, per 1-0, che porta la firma d'autore di Gonzalo Higuain. Il momento clou del match arriva dopo appena 14 minuti: Sami Khedira mette il pallone sui piedi di Gonzalo Higuain che tiene botta su De Rossi, porta palla in avanti, supera in dribbling Kostas Manolas e poi con un sinistro potente e preciso bacia il palo e porta avanti i bianconeri. Un gol splendido che si rivela essere il gol che decide la partita." (Juventus.com)