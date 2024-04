Juventus Primavera, pareggio spettacolare contro la Roma

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Primavera, impegnata nel match con la Roma. Ecco il report: "Pareggio pirotecnico a Vinovo tra Juventus e Roma. Finisce 3-3 la sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Primavera 1. L’Under 19 di Paolo Montero si è resa protagonista di una grande rimonta da 0-2 a 3-2, maturata nella ripresa, con l’amaro in bocca del pareggio giallorosso arrivato nel finale. PRIMO TEMPO Inizio gara con la Roma subito in forte pressione: al 3’ Pagano dribbla mezza difesa, ma calcia debolmente verso Vinarcik; al minuto 11 è Alessio a spedire alto il corner indirizzato sul primo palo da Marazzotti. La Juventus si vede al 20’ con lo schema su angolo disegnato da Ripani, dal limite Grosso la impatta benissimo, ma spedisce largo di poco. Altro calcio d’angolo e rete del vantaggio degli ospiti che arriva dopo la parata corta di Vinarcik sulla conclusione potente di Cherubini, Keramitsis – appostato in area piccola – appoggia in porta e fa 0-1 al ventiduesimo. Bianconeri scossi e Roma che vuole insistere: pochi giri d’orologio dopo il gol è Pagano a centrare la traversa, andando a un passo dal raddoppio. Squadra di Montero che finalmente si scuote: buon cross di Pagnucco alla mezz’ora per l’incornata splendida di Mancini, Marin è bravissimo ad arrivarci e ad allungare sopra la traversa. Dall’altra parte ci riprova Cherubini, il suo destro dai 25 metri, però, è fuori misura. Finale più pimpante per i nostri: tentativo da fuori di Ripani, deviato sul fondo da Mancini, e ultima chance con la spaccata di Turco a raccogliere un altro traversone di Pagnucco, palla alta non di molto. Al riposo avanti i giallorossi. SECONDO TEMPO La seconda parte di match si apre con una Juve all’attacco. Turco recupera sulla destra, manda nello spazio Crapisto, assist per Mancini che anticipa tutti, ma stampa sul montante il pallone del possibile 1-1. Il momento sfortunato per i bianconeri raggiunge il suo apice al minuto 50: angolo veloce per gli avversari, cross e torre di Pisilli, sul secondo palo sbuca Romano che al volo scaraventa in rete lo 0-2. Una rete che rischia di tagliare le gambe ai nostri, ma le mosse dalla panchina danno nuova linfa all’attacco juventino. Minuto 62, Pagnucco alza la parabola dalla corsia, zuccata di Mancini, intervento di Marin, e tap-in vincente del neo entrato Florea. Primo gol in campionato per il centrocampista e gara riaperta. La Roma accusa il colpo e sbaglia molto in mezzo. Ripani al 72’ prende campo, ribalta per Finocchiaro che aspetta l’arrivo di Scienza, lo serve in corsa, con il numero 19 che beffa dal limite Marin e regala la parità sul 2-2. È totalmente un’altra gara. La reazione giallorossa c’è, ma è confusa. La Juventus sfrutta ancora una volta gli spazi: Mancini si mette in proprio, si crea lo spazio per il tiro dopo il dribbling, e fa partire un arcobaleno micidiale appena fuori area. Tre a due per noi al minuto 85. Sembra fatta, ma gli ospiti tentano gli ultimi disperati assalti. Roma che sale in massa, Misitano allunga in area per D’Alessio che brucia Vinarcik sull’uscita e segna il gol del definitivo 3-3 a pochi istanti dal novantesimo. Finisce, quindi, con un 3-3 ricco di emozioni la sfida tra Juventus e Roma nel Primavera 1. Bianconeri che – nonostante la rete subita in extremis – portano a casa un buon punto, mettendo una pietra sopra alla striscia di sconfitte consecutive. Una bella iniezione di fiducia per ripartire verso un finale di stagione positivo. I ragazzi di Paolo Montero torneranno in campo sabato 20 aprile alle ore 13:00, in trasferta contro l'Atalanta".