Juventus, i precedenti in vista della partita con il Torino

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con il Torino. Ecco il comunicato: "Una partita diversa dalle altre, una stracittadina carica di storia e di scontri rimasti nella memoria dei tifosi bianconeri: abbiamo raccolto qui alcuni dati e curiosità sul Derby della Mole - in vista della partita tra Torino e Juventus che andrà in scena sabato 13 aprile alle ore 18 allo stadio Olimpico di Torino. TORINO-JUVENTUS, I PRECEDENTI Il Torino è stato battuto 35 volte in casa dalla Juventus in Serie A e contro nessuna squadra i granata hanno perso così tanti incontri interni nella competizione (19V, 24N); La Juventus ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in trasferta contro il Torino negli anni 2000 in Serie A; nello stesso periodo i bianconeri hanno fatto meglio solo contro tre squadre: Lazio (11), Bologna (12) e Udinese (14); La Juventus ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Torino in Serie A e per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne in gol; le uniche squadre contro cui la Vecchia Signora ha fatto meglio sono Atalanta (21) e Lazio (18). La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte dei 35 a favore dei granata – 45 pareggi completano il quadro; La squadra bianconera ha perso soltanto uno degli ultimi 35 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015); completano il parziale 26 vittorie dei bianconeri e otto pareggi; Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 19 derby di Torino: 15 vittorie dei bianconeri e quattro pareggi; da quando Massimiliano Allegri è tornato in bianconero, la sua squadra ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nei derby della Mole, andando sempre a segno; La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Torino (13V, 4N) e ha vinto le ultime tre, ma in questa serie positiva non è mai arrivata a quattro successi consecutivi; nella competizione i bianconeri non sono mai arrivati a 18 partite senza sconfitte contro i granata (17 anche tra dicembre 1995 e novembre 2014); La Juventus va in gol da 25 partite di fila contro il Torino in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi con reti all’attivo da parte dei bianconeri contro una singola avversaria nel massimo torneo; l’ultima volta in cui la Juventus non ha timbrato il cartellino nel derby della Mole nella competizione risale al pareggio a reti inviolate del febbraio 2008, con Claudio Ranieri in panchina; L’1-0 in favore della Juventus è il risultato più frequente nei match tra i bianconeri e il Torino in Serie A: 22 le volte in cui si è registrato - l’ultima nell’ottobre 2022, a segno Dusan Vlahovic – delle quali solo sei però nel girone di ritorno".