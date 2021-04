Juventus-Parma 3-1: i bianconeri accorciano sul Milan

Il commento di Juventus-Parma

TORINO - Primo tempo ampiamente al di sotto della sufficienza per la Juventus, che non riesce ad ingranare contro un Parma praticamente retrocesso in Serie B. I bianconeri commettono tanti banali errori in fase d'impostazione e solo sporadicamente qualche singolo (Ronaldo, Dybala) prova la giocata per il gol. Gol che però viene subito dalla squadra di Andrea Pirlo da una punizione di Brugman, in cui CR7 non salta insieme alla barriera. Allo scadere della prima frazione però, la Juventus riesce a pareggiare con una conclusione potente e precisa da parte di Alex Sandro sul primo palo.