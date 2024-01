Juventus Next Gen, Andrea Bonetti torna dal prestito: la nota

È ufficiale il rientro in bianconero del centrocampista classe 2003 che termina, dunque, anticipatamente la sua avventura in prestito al Taranto, nel Girone C di Serie C.

Andrea si unirà nuovamente alla Next Gen di Massimo Brambilla, con la quale ha totalizzato 9 presenze nella stagione 2022/2023, le sue prime tra i professionisti, e in più - in altre nove occasioni, sempre nella scorsa annata - è sceso in campo con la maglia della Primavera per portare la sua esperienza al servizio della squadra di Paolo Montero, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Bentornato, Andrea!".