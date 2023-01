La moviola di Juventus-Monza: Aureliano dirige in modo deciso

Il Monza passa in vantaggio con Caprari dopo 10 minuti, ma la rete viene annullata: con il fuorigioco semi automatico non ci sono dubbi. Regolari invece due gol con cui il Monza chiude il primo tempo col doppio vantaggio. Nel finale c'è un contatto tra Gatti e Izzo , con il difensore del Monza che finisce a terra nella sua area. I replay mostrano come il contatto tra il braccio del bianconero e il volto dell'avversario sia molto lieve. E' Izzo ad accentuare e Aureliano fa bene a lasciar proseguire .

Nei primi minuti della ripresa c'è una timida protesta per un tocco di mano di Carlos Augusto nell'area brianzola. Il tocco c'è, ma è in caduta e senza aumento del volume corporeo, quindi non punibile. La Juventus trova il gol con Bremer che però è in fuorigioco: ingenuità del brasiliano, perché la palla sarebbe entrata anche senza il suo colpo di testa.