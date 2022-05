Juventus-Lazio: designato l’arbitro della partita

La squadra bianconera scende in campo lunedì sera contro la Lazio per l'ultima partita in casa di questa stagione, nella quale saluteranno il loro pubblico Chiellini e Dybala

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri sera la finale di CoppaItalia contro l'inter, andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il risultato finale di 2-4 per i nerazzurri, arrivato nei tempi supplementari, ha permesso alla squadra di Inzaghi di vincere la coppa, non senza polemiche visto il generoso rigore concesso ai milanesi per portare la partita sul 2-2 e ai supplementari viste le decisioni prese nell'extra time dal sestetto arbitrale.

Ora la Juventus deve concentrarsi sulle ultime due giornate di campionato, che con la Champions League già raggiunta serviranno solo per chiudere al meglio la stagione. Lunedì sera arriverà allo Stadium la Lazio, con la sfida che sarà l'ultima partita in casa per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che saluteranno il loro pubblico. La partita contro i biancocelesti sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi, con il fischietto della Sezione AIA di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Cecconi, quarto uomo Pezzuto. Al VAR agirà Aureliano, AVAR Zufferli.

Queste le designazioni complete per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultima per questa stagione.

EMPOLI – SALERNITANA Sabato 14/05 h. 15.00

MASSA

PERETTI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – TORINO Sabato 14/05 h. 18.00

CAMPLONE

SCARPA – NUZZI

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

UDINESE – SPEZIA Sabato 14/05 h. 18.00

AURELIANO

MARGANI – ZINGARELLI

PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – VENEZIA Sabato 14/05 h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – GALETTO

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

GHERSINI

GARZELLI – LAUDATO

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

NAPOLI – GENOA h. 15.00

FABBRI

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – ATALANTA h. 18.00

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: RAPUANO

VAR: IRRATI

AVAR: DIONISI

CAGLIARI – INTER h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: MASSIMI

VAR: DI BELLO

AVAR: ZUFFERLI

SAMPDORIA – FIORENTIA Lunedì 16/05 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TOLFO

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – LAZIO Lunedì 16/05 h. 20.45

AYROLDI

PRENNA – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: ZUFFERLI