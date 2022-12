Juventus in campo al mattino

La squadra bianconera si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato

redazionejuvenews

Le squadre di SerieA stanno riprendendo ad allenarsi in vista della ripresa della stagione, fissata per gennaio dopo la fine dei Mondiali. La prima Coppa del Mondo disputata in Qatar ed in inverno ha suscitato molte polemiche, che non arrosano a spegnersi nonostante l'avvicinarsi della finale. Ieri sera sono state definite le prime due finaliste, Argentina e Croazia, mentre oggi le altre saranno sancite da Inghilterra-Francia e Marocco-Portogallo.

La Juventus è tornata in campo alla Continassa all'inizio della settimana, anche se Massimiliano Allegri non ha a disposizione tutta la squadra, ma solamente coloro che non hanno partecipato al Mondiale, con gli altri che si aggregheranno dopo Natale. Oggi la squadra scenderà in campo al mattino, e continuerà l'avvicinamento alla ripresa del campionato, con Paul Pogba che è tornato ad allenarsi con i compagni e vuole tornare in campo.

Questo il comunicato sull'allenamento di ieri:

"Doppia seduta di allenamento anche ieri al Training Center per il gruppo dei bianconeri. Al mattino, in campo, la squadra ha lavorato con questo menu: torello in gruppo, esercitazioni sul possesso della palla, per poi passare allo sviluppo delle azioni e alle conclusioni in porta e concludere con la partitella. Pomeriggio dedicato alla forza, in palestra.

Oggi in campo al mattino." (Juventus.com)