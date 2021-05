Juventus, il report dell’allenamento: al lavoro verso Bologna

Il punto sulla situazione in casa bianconera

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito un resoconto sulla seduta di allenamento odierna: "Dopo una giornata dedicata al recupero delle energie fisiche e mentali, la Juve torna in campo dopo la 14esima Coppa Italia conquistata mercoledì sera contro l'Atalanta, secondo trofeo stagionale. L'attenzione è puntata sull'ultima gara stagionale dei bianconeri contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara, in programma domenica alle 20:45. Una partita importante a cui la squadra di Andrea Pirlo vuole prepararsi al meglio, e per farlo la seduta odierna si è concentrata sugli esercizi tecnici, prima di concludersi con una mini partita. Domani sarà la vigilia della partita e il gruppo si ritroverà alla Continassa nel pomeriggio per allenarsi prima della partenza per l'Emilia-Romagna."

Partita importante quella che attende i bianconeri, per cui si deciderà il futuro nelle competizioni europee. Per sperare in un posto in Champions serve assolutamente una vittoria, oltre al passo falso di una tra Milan e Napoli, avanti attualmente di un punto in classifica. Mister Pirlo studia diversi cambi di formazione rispetto alla squadra che, mercoledì sera, ha conquistato la Coppa Italia. Tra i pali il ritorno di Szczesny, con Buffon che a Reggio Emilia ha quindi giocato la sua ultima gara con la maglia della Juve.

Reparto difensivo a quattro con Alex Sandro pronto a riprendere il posto a sinistra e Danilo spostato a destra. Al centro sicuro del posto De Ligt, con Chiellini favorito su Bonucci per completare il reparto. Centrocampo con la mediana che dovrebbe essere nuovamente composta da Rabiot e Bentancur, con Chiesa intoccabile sul lato sinistro. Sulla destra probabile avanzamento di Cuadrado, con McKennie diretto verso un posto in panchina. In avanti l'unico certo di partire dal primo minuto è Cristiano Ronaldo. Morata e Dybala si contendono il posto, ma attenzione alla possibile sorpresa Kulusevski.