Juventus-Genoa: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio questo 2021, vincendo le prime tre partite dell’anno contro Udinese, Milan e Sassuolo, ricucendo il suo distacco dalla testa della classifica. I bianconeri si trovano in quarta posizione in campionato, a un punto dalla Roma terza, quattro dall’Inter seconda, e sette dal Milan capolista, con gli uomini di Pirlo che hanno però una partita in meno, quella contro il Napoli rinviata lo scorso 4 ottobre dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI.

La Juventus proseguirà il suo cammino in campionato domenica sera, quando a San Siro gli uomini di Andrea Pirlo affreneranno l’Inter di Antonio Conte, in una partita molto importante per il proseguo del campionato e della stagione bianconera. Prima di quella sfida però, la squadra bianconera dovrà affrontare questa sera, nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, il Genoa, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino.

Andrea Pirlo ha scelto di fare turn over, anche in vista di domenica e per i molti assenti: De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro sono fuori per la positività al COVID, mentre Dybala, Chiesa e McKennie non sono disponibili per infortunio. La Juventus quindi schiererà Gianluigi Buffon in porta, con il portiere che davanti a lui ritroverà il Capitano bianconero Giorgio Chiellini, che farà reparto con Demiral, il giovane Dragusin e Bernardeschi. Larghi a centrocampo giocheranno Wesley da una parte e Portanova dall’altra con il centro del campo che verrà occupato da Arthure Bentancur. In attacco, detto dell’assenza di Paulo Dybala, ci sarà un turno di riposo per Cristiano Ronaldo, con la coppia offensiva formata da Dejan Kulusevski ed Alvaro Morata.

JUVENTUS (442): Buffon; Bernardeschi, Chiellini, Demiral, Dragusin; Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata

GENOA (352): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Rovella, Lerager, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca

