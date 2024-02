La Juventus sta per scendere in campo contro il Frosinone nella partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo aver conquistato 2 punti in quattro partite e perso molto terreno dalla vetta. In un Allianz Stadium tutto esaurito, i bianconeri dovranno ritrovare una vittoria che manca quindi da 4 giornate.