Juventus: buone notizie dall’infermeria, Kaio Jorge torna a palleggiare

Lo sfortunato attaccante brasiliano è tornato a fare i primi palleggi dopo l'infortunio che lo sta tenendo fuori da molto tempo

redazionejuvenews

La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa per preparare la sfida in programma contro la Lazio sabato sera allo Stadio Olimpico di Roma: una partita importante, che potrebbe servire ai bianconeri per continuare a scalare posizioni in classifica e per ridurre lo svantaggio dalle posizioni che garantirebbero l'accesso alla prossima Champions League.

Massimiliano Allegri ha già avuto buone notizie nella giornata di ieri, con Paul Pogba e Leonardo Bonucci che si sono allenati con il gruppo e che potrebbero essere in panchina nella partita di sabato sera: due rientri importanti e fondamentali per il tecnico toscano, che fa molto affidamento per questo finale di stagione soprattutto sul francese.

Le notizie positive non sono però finite così: attraverso un video pubblicato sul suo account Twitter, la Juventus ha infatti testimoniato la ripresa dell'attività con il pallone da parte dell'attaccanteKaioJorge. Lo sfortunato brasiliano è fermo da più di un anno a causa di un brutto infortunio, e in questo finale di stagione dovrebbe essere aggregato alla formazione Next Gen per ritrovare la forma migliore in vista della prossima stagione.